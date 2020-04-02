Зеленский и президент ЕС Мишель считают, что пандемия не должна привести к отмене санкций против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского совета Шарль Мишель во время телефонного разговора пришли к мнению, что несмотря на пандемию нужно сохранить санкции в отношении Российской Федерации до полного восстановления территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.



«Глава Украинского государства проинформировал Шарля Мишеля о ситуации с безопасностью на Донбассе и состоянии реализации договоренностей, достигнутых во время парижского саммита в Нормандском формате. Президент Европейского совета подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», - сообщает пресс-служба президента Украины.



Зеленский и Мишель также обсудили мероприятия политического диалога на высшем уровне до конца текущего года, в частности, подготовку к следующему саммиту Украина-ЕС и шестому саммиту Восточного партнерства.