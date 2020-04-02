СБУ задержала мужчину, который участвовал в подрыве шести мостов на Донбассе

Сотрудники СБУ задержали участника незаконных вооруженных формирований, который в 2014 году участвовал в минировании шести мостов на Донбассе. Мосты были впоследствии взорваны боевиками.

«Досудебное следствие установило, что житель Константиновки Донецкой области в 2014 году добровольно присоединился к одному из подразделений бандформирования «Призрак» и в течение лета с оружием в руках сопротивлялся украинским военнослужащим. Он участвовал в минировании четырех мостов в Лисичанске Луганской области и двух мостов на Донетчине, впоследствии взорванных террористами. Во время осовбождения силами АТО Донбасса он вернулся в Константиновку к семье и работал на низкоквалифицированных работах», - говорится в сообщении СБУ.



Спецслужба отмечает, что сейчас задержанный в рамках открытого уголовного производства сотрудничает со следствием. Он дал показания о деятельности боевиков, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В частности, мужчина рассказал о тайнике с оружием в районе поселка Белая Гора.

Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.



Продолжается досудебное расследование.