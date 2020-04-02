«ДНР» обязала людей старше 65 лет самоизолироваться

Группировка «ДНР» обязала соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней всех, кто приезжает из России или с территории Луганской области, которую контролирует группировка «ЛНР». Кроме этого, в «ДНР» озвучили ряд других правил на время карантина, связанного с предотвращением коронавируса Covid-19.

Кроме этого «ДНР» обязала всех людей, в возрасте старше 65 лет до 17 апреля уйти в режим самоизоляции. Исключением стали люди, «нахождение которых на рабочем месте является критически важным».

При появлении первых респираторных симптомов необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения учреждений здравоохранения.

«С гражданами, находящимися на самоизоляции, будет установлено оперативное взаимодействие и будет оказана адресная социальная помощь, в том числе с учетом их запросов, поступающих на горячую линию», - сказал глава группировки Денис Пушилин.

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Сейчас в Донецке известно о двух лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. В группировке «ДНР» сообщают, что состояние двух пациентов удовлетворительное — это женщина и ее двухлетний сын, которые приехали из Москвы 19 марта