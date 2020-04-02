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«ДНР» усилила карантин

02 апреля 2020, 19:38

«ДНР» усилила карантин

На территории Донецкой области, которую контролирует группировка «ДНР», теперь запрещено проведение развлекательных, культурных, спортивных и прочих мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, парках и прочих местах массового посещения граждан. После 18:00 запрещена работа всех предприятий общественного питания, включая кафе и рестораны, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов.

Эти и другие ограничения «ДНР» ввела на время карантина, связанного с предотвращением коронавируса COVID-19.

В общественных местах людям следует соблюдать дистанцию не менее одного метра. «ДНР» обязала «чиновников» и руководство предприятий всех форм собственности «обеспечить соблюдение социального дистанцирования гражданами, включая работников». Руководителям также рекомендуют перевести максимальное количество своих работников на дистанционный режим работы.

«ДНР» также призывает жителей неподконтрольных территории не посещать религиозные объекты.

Санитарно-эпидемиологический надзор при «ДНР» должны осуществлять не только профильный орган, но и «МВД», «МГБ».

Группировка «ДНР» обязала соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней всех, кто приезжает из России или с территории Луганской области, которую контролирует группировка «ЛНР». Кроме этого «ДНР» обязала всех людей, в возрасте старше 65 лет до 17 апреля уйти в режим самоизоляции.

Сейчас в Донецке известно о двух лабораторно подтвержденных случаях COVID-19. В группировке «ДНР» сообщают, что состояние двух пациентов удовлетворительное — это женщина и ее двухлетний сын, которые приехали из Москвы 19 марта

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