В Украине – 897 заболевших коронавирусом. В мире – более 1 миллиона

В Украине по состоянию на 22 часа вечера 2 апреля зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.



По данным министерства дравоохранения, всего в Украине зафиксированы 22 смерти от COVID-19. В общем 19 человек уже выздоровели.



По данным статистического сайта Worldometer, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило отметку в один миллион человек. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 в мире превышает 50 тысяч. Свыше 210 тысяч заболевших выздоровели.



Коронавирус затронул 203 государства.



Рекордное количество выявленных случаев заражения вирусом насчитывается в США - свыше 235 тысяч, более 5,6 тысяч заразившихся скончались.



Также одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран является Италия. В стране зафиксировано самое высокое количество летальных исходов пациентов с коронавирусом - более 13,9 тысяч человек. Между тем, количество выявленных зараженных в Италии составляет более 115 тысяч.