На Донетчине шахту «Южнодонбасскую №1» снова отключили от электроэнергии

Государственная шахта «Южнодонбасская №1» в Угледаре Донецкой области была отключена от электроснабжения из-за долгов. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил горный мастер шахтоуправления Александр Дырда.



По его словам, на государственном предприятии утром 2 апреля началось очередное плановое отключение электроэнергии. К 18 часам вечера был выключен последний вентилятор на шахте и главный ствол. Под землей, в шахте, горняков нет. Дырда пояснил, что шахту нельзя долго оставлять без электричества, иначе ее затопление приведет к экологическим проблемам в городе и регионе.



Работник шахты добавил, что 70% работников предприятия отправлены в карантинный отпуск, а горняки уже несколько месяцев не добывают уголь.



В феврале, когда вопрос отключения шахтоуправления от электричества снова стал критическим, в министерстве энергетики и защиты окружающей среды сообщили, что задолженность предприятия за потребленную электроэнергию составляет 267 миллионов гривен. Тогда шахте удалось избежать отключения путем погашения части долга в размере 4 миллионов гривен.



Причиной долга шахтоуправления перед поставщиком является задолженность основных потребителей продукции шахты перед ней.



В частности, в феврале долг ПАО «Центрэнерго» перед «Южнодонбасской № 1» составил 210,2 миллионов гривен.



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