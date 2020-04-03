«Министру транспорта ДНР» заочно сообщили о подозрении в терроризме

Дмитрию Подлипанову, который занимает должность так называемого министра транспорта группировки «ДНР», заочно сообщили о подозрении в терроризме. Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.



«Досудебным расследованием установлено, что ... в его обязанности входит обеспечение транспортными средствами незаконных вооруженных формирований "ДНР", контролируемых Российской Федерацией, осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороны и бронирование военнообязанных, которые входят в состав псевдо-министерства и его структурных подразделений», — говорится в сообщении.



55-летнему мужчине заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, по факту участия в террористической организации.

Досудебное расследование продолжается.