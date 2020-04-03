Кабмин ввел квоты на экспорт гречки до 1 июля

Кабинет министров на внеочередном заседании одобрил постановление, которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку. Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



«Постановлением вводится временный — до 1 июля 2020 г. — режим лицензирования и квотирования экспорта гречихи и зерна гречихи лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлен нулевой объем квоты для указанных товаров (по кодам согласно УКТВЭД 1008 10 00 00 и 1104 29 17 00)», — отметили в ведомстве.



В министерстве подчеркнули, что запрет на экспорт гречки — это временная мера, которая необходима для защиты внутреннего рынка. Там напомнили, что свои границы для экспорта гречки уже временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.



В Минэкономики заверили, что сейчас ситуация на украинском рынке стабильна.



«Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями относительно снятия запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой», — говорится в сообщении.