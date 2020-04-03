В Дружковке задержали боевика, который скрывался пять лет

В Дружковке полиция совместно с пограничниками задержали боевика, который скрывался пять лет на территории России. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



По данным следствия, в 2014 году житель Дружковки нес службу на блокпосту незаконных вооруженных формирований. Вместе с сообщниками занимался обследованием транспорта, проверкой документов и багажа граждан.



«Сразу после освобождения города от боевиков человек бежал в РФ. Устав от скрываться и надеясь на безнаказанность, беглец вернулся в конце 2019 года», — говорится в сообщении.



Под процессуальным руководством прокуратуры участнику НЗФ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.