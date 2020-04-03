Украина пока не получила «черные ящики» со сбитого в Иране самолета

Украина пока не получила «черные ящики» атакованного в Иране украинского самолета. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.



«В сухом остатке ящики в Иране. Мы их пока не получили. Мы проводим консультации с Ираном и с нашими партнерами, прежде всего с Канадой», — заявил он.



Кулеба отметил, что задачами МИД являются получение «черных ящиков» и согласование с Ираном механизмов юридической ответственности.

8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.



Спустя три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.