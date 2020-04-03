В Украине запретили вместе ходить по улицам более чем двум людям

Кабинет министров ввел запрет на передвижение по улицам более чем двум лицам вместе из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Мы приняли постановление, которым запрещается передвигаться по улицам более, чем двум лицам, за исключением лиц, которые сопровождают детей», — отметил он в обращении.



Когда именно начинает действовать запрет, пока непонятно. На сайте Кабмина постановление еще не опубликовано.



Также Шмыгаль призвал украинцев воздержаться от шашлыков на природе и прогулок в парках в ближайшие три-четыре недели.



Премьер добавил, что на границе страны продолжают работу только 21 пункт пропуска, а все вернувшиеся из-за границы граждане обязаны пройти 14-дневную обсервацию.





По состоянию на утро в Украине было зафиксировано 942 случая коронавируса. 23 человека умерли, 19 — выздоровлели.



Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена.



