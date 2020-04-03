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СМИ: Украина не соглашается со списком на обмен, который предложили «Л-ДНР»

03 апреля 2020, 13:20

СМИ: Украина не соглашается со списком на обмен, который предложили «Л-ДНР»

Украинская сторона пока не соглашается со списком людей, которых группировки «ДНР» и «ЛНР» готовы передать Украине в рамках следующего обмена удерживаемыми. Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на источник в Трехсторонней контактной группе.

Собеседник уточнил, что Украина уже ознакомилась с предложенным списком и пока с ним не согласна.

«Пока нет [не согласны], работа продолжается», — уточнил источник.

Собеседник издания добавил, что Украина не соглашается как с содержанием предложенного списка, так и с количеством удерживаемых.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 31 марта заявил, что ТКГ еще работает над составлением списка для обмена удерживаемыми лицами. Он выразил надежду, что обмен начнется через две недели.

2 апреля, так называемые уполномоченные по правам человека группировок «ДНР» и «ЛНР», Дарья Морозова и Ольга Кобцева назвали списки людей, которых могут передать Украине в рамках следующего обмена удерживаемыми.

3 апреля стал известен список из 16 человек, которых «ДНР» и «ЛНР» хотят получить в рамках обмена с украинской стороной.

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