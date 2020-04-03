Украина обязала проходить обсервацию въезжающих из ОРДЛО и Крыма

Правительство Украины обязало всех въезжающих с временно оккупированных территорий проходить обязательную 14-дневную обсервацию за исключением сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) и дипломатов.



Так, согласно постановлению №255 от 2 апреля установлено, что обязательной госпитализации в обсерваторах (изоляторах), которые определяются областными госадминистрациями, Киевской горгосадминистрации, подлежат люди, въезжающие с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым через контрольные пункты въезда на неподконтрольную территорию и из нее.



Исключения составляют сотрудники МККК, аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в том числе тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему в оккупации, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 человеком.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена.



Украинская сторона и группировки «ДНР»/«ЛНР» закрыли свои пункты пропуска на линии соприкосновения, сославшись на угрозу распространения коронавируса. Через украинские КПВВ пропуск был разрешен в отдельных случаях лишь при наличии «критически важных жизненных обстоятельств» и соответствующих документов. Похожее правило позже ввела «ЛНР».