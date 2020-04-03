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В ДонОГА пообещали вернуть электричество на шахту «Южнодонбасская № 1»

03 апреля 2020, 17:00

В ДонОГА пообещали вернуть электричество на шахту «Южнодонбасская № 1»

Донецкая облгосадминистрация занимается вопросом возвращения электроснабжения государственной шахте «Южнодонбасская № 1» в Угледаре. Об этом на брифинге сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности ДонОГА Артем Литвинов.

«Вопрос на контроле, он обрабатывается. Глава Донецкой ОГА включился в решение этой проблематики, проинформировано правительство. Сегодня вышло постановление 255 запрещающее отключать от энергоснабжения объекты критической инфраструктуры, в том числе и шахтеров. Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы восстановить электроснабжение и вернуть шахту к работе», — сказал он.

Предприятие было обесточено со вчерашнего дня с 16:00 в связи с невыполнением графика погашения задолженности перед оператором энергоснабжения. Общая задолженность — 115 млн гривен.

В тоже время задолженность со стороны ПАО «Центрэнерго» перед горняками «Южнодонбасской-1» за отгруженный уголь — 41,2 млн гривен.

70% работников предприятия отправлены в карантинный отпуск, а горняки уже несколько месяцев не добывают уголь.

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