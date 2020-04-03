Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кабмин ввел обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет

03 апреля 2020, 16:52

Кабмин ввел обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет

Правительство Украины обязало соблюдать самоизоляцию людей страше 60 лет. Об этом говорится в постановлении №255, которая ужесточает карантин в Украине в связи с коронавирусом COVID-19.

Запрет не распространяется на пожилых людей, «осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры».

Также установлено, что обязательной самоизоляции подлежат «лица, имевшие контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи при исполнении служебных обязанностей; лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют на COVID-19 и не требуют госпитализации».

Кроме того, человек, которому назначили самоизоляцию, обязан указать место самоизоляции и номер телефона, краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях — эта информация вносится в соответствующие информационные системы, в частности в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг.

За дачу ложных сведений о месте своей самоизоляции, средствах связи, а также за несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, повлекшего тяжелые последствия, в том числе смерть третьих лиц — к уголовной ответственности.

Также кабмин запретил находящимся на самоизоляции больным COVID-19 посещать аптеки, продуктовые магазины, выгуливать домашних животных

При этом нуждающимся в самоизоляции (кроме заболевших COVID-19), в случае невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 километрах от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок без клапана выдоха, а также выгул домашних животных два раза в день.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена.

По состоянию на утро в Украине было зафиксировано 942 случая коронавируса. 23 человека умерли, 19 — выздоровлели.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Организации
Кабинет министров Украины
Прочее
Карантин коронавирус

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:04
«ДНР» хочет наказывать людей за фейки о коронавирусе
18:20
В «ЛНР» признали, что Россия поставляет в Луганск медикаменты
15:13
В «ЛНР» заявили, что первый заболевший коронавирусом выздоровел
13:05
«Л-ДНР» сообщили, кого хотят получить в рамках обмена
23:28
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости четверга
19:38
«ДНР» усилила карантин
19:25
«ДНР» обязала людей старше 65 лет самоизолироваться
13:09
В «ДНР» рассказали о состоянии двух пациентов с COVID-19
13:04
«ДНР» отложила начало курортного сезона из-за коронавируса
10:05
Глава Госпогранслужбы: На неподконтрольном Донбассе на обсервации более 500 человек
09:13
«ЛНР»: В больнице умерла жительница Голубовского, которая была ранена при обстреле
07:46
«ДНР» закрыла библиотеки и музеи из-за коронавируса
23:19
Больницы Луганска приостанавливают проведение медосмотров
22:26
Под наблюдением врачей в ОРЛО находится 270 человек, заявляют в «ЛНР»
22:05
«ДНР» закрыла три «таможенных поста» на границе с ОРЛО
все новости
19:12
Медики Краматорска получили около 700 защитных костюмов
19:04
«ДНР» хочет наказывать людей за фейки о коронавирусе
18:53
Шахта «Южнодонбасская №1» снова подключена к электросети
18:38
«ДНР» отменила льготы на проезд до 17 апреля
18:20
В «ЛНР» признали, что Россия поставляет в Луганск медикаменты
17:35
Кабмин обязал установить блокпосты на въезды в области и Киев
17:00
В ДонОГА пообещали вернуть электричество на шахту «Южнодонбасская № 1»
16:52
Кабмин ввел обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет
15:50
Для диагностирования коронавируса на Донетчине приостановят исследования на ВИЧ
15:27
Ужесточенный карантин в Украине: некоторые правила уже действуют, другие — с 6 апреля
15:13
В «ЛНР» заявили, что первый заболевший коронавирусом выздоровел
14:38
На неподконтрольный Донбасс прибыла медпомощь от ООН и Красного креста
14:24
Украина обязала проходить обсервацию въезжающих из ОРДЛО и Крыма
14:05
В Донецкой области есть три пациента с подозрением на коронавирус
13:20
СМИ: Украина не соглашается со списком на обмен, который предложили «Л-ДНР»
все новости
ВИДЕО
Как коронавирус бьет по экономике Донбасса ►
03 апреля, 06:54
Какие есть фейки о коронавирусе и кто их распускает? ►
01 апреля, 21:00
Чем Донецк похож на Детройт? Путь возрождения американского города ►
31 марта, 09:55

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция