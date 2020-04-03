Кабмин ввел обязательную самоизоляцию для людей старше 60 лет

Правительство Украины обязало соблюдать самоизоляцию людей страше 60 лет. Об этом говорится в постановлении №255, которая ужесточает карантин в Украине в связи с коронавирусом COVID-19.



Запрет не распространяется на пожилых людей, «осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающих деятельность объектов критической инфраструктуры».



Также установлено, что обязательной самоизоляции подлежат «лица, имевшие контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи при исполнении служебных обязанностей; лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, которые болеют на COVID-19 и не требуют госпитализации».



Кроме того, человек, которому назначили самоизоляцию, обязан указать место самоизоляции и номер телефона, краткие сведения о состоянии здоровья и хронических заболеваниях — эта информация вносится в соответствующие информационные системы, в частности в мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг.



За дачу ложных сведений о месте своей самоизоляции, средствах связи, а также за несоблюдение режима самоизоляции лицо будет привлечено к административной ответственности, а в случае нарушения режима самоизоляции, повлекшего тяжелые последствия, в том числе смерть третьих лиц — к уголовной ответственности.



Также кабмин запретил находящимся на самоизоляции больным COVID-19 посещать аптеки, продуктовые магазины, выгуливать домашних животных



При этом нуждающимся в самоизоляции (кроме заболевших COVID-19), в случае невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами, медицинскими изделиями, которые размещены на расстоянии не более 2 километрах от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок без клапана выдоха, а также выгул домашних животных два раза в день.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена.



По состоянию на утро в Украине было зафиксировано 942 случая коронавируса. 23 человека умерли, 19 — выздоровлели.