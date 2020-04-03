Кабмин обязал установить блокпосты на въезды в области и Киев

Кабинет министров на время карантина в Украине поручил установить контрольные пункты между всеми областями и на въезде в Киев. Об этом говорится в постановлении правительства, которое ужесточает карантин.



В частности, областным и Киевской городской государственной администрациям поручено установить особый режим на въездах и выездах с территории областей, а также организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры.



Уточняется, что регионы должны создать на въездах и выездах контрольно-пропускные пункты. Для работы на них будут привлекать военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства, в том числе частей и подразделений министерства обороны и министерства внутренних дел.



Кроме того, регионам разрешили в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничивать перемещение между областями.



Отметим, что такие меры уже действуют на въезде в Донецкую и Луганскую области — их ввели региональные власти ранее. Также штабом ООС был ограничен въезд на Донбасс в период карантина.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена.



По состоянию на утро в Украине было зафиксировано 942 случая коронавируса. 23 человека умерли, 19 — выздоровлели.