В «ЛНР» признали, что Россия поставляет в Луганск медикаменты

В группировке «ЛНР» не отрицают, что получают помощь от России в борьбе с коронавирусной инфекцией. На брифинге глава «министерства здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко от имени группировки поблагодарила «российских коллег», которые, по ее словам, помогли «ЛНР» всесторонне:



«Это и информационная поддержка, это и поддержка в плане новых методик, и разработок в плане диагностики и лечения, – уточнила она. – Естественно, это материальная поддержка в плане обеспечения нас материально-техническими средствами и, естественно, средствами защиты, средствами диагностики и средствами личной защиты».

Большинство подконтрольных группировке «ДНР» СМИ стараются не упоминать, что тест-системы для выявления коронавируса COVID-19 были получены из России. Коме этого, ни один из вещателей сепаратистов не озвучил имеющееся количество этих тест-систем.



По оценке «Новостей Донбасса», показанная тест система была изготовлена российским государственным научным центром «Вектор» в Новосибирске.