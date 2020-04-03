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«ДНР» отменила льготы на проезд до 17 апреля

03 апреля 2020, 18:38

«ДНР» отменила льготы на проезд до 17 апреля

На территории Донецкой области, которую контролирует группировка «ДНР» отменены льготы на проезд в общественном транспорте. Такое решение связано с усиленными мерами борьбы с коронавирусной инфекцией, о которой вчера объявил глава «ДНР» Денис Пушилин.

До 17 апреля приостановлено право льготных категорий граждан на бесплатный проезд всеми видами общественного транспорта.

«ДНР» ввела на время карантина, связанного с предотвращением коронавируса COVID-19, новые, более жесткие ограничения. Группировка обязала соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней всех, кто приезжает из России или с территории Луганской области, которую контролирует группировка «ЛНР». Кроме этого «ДНР» обязала всех людей, в возрасте старше 65 лет до 17 апреля уйти в режим самоизоляции. В общественных местах людям следует соблюдать дистанцию не менее одного метра. На оккупированной территории Донецкой области теперь запрещено проведение развлекательных, культурных, спортивных и прочих мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, парках и прочих местах массового посещения граждан.

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