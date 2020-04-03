Шахта «Южнодонбасская №1» снова подключена к электросети

В Донецкой области восстановили электроснабжение государственному шахтоуправлению «Южнодонбасская №1». Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



«Сегодня включили электроснабжения шахты, и восстанавливается работа водоотливов и вентиляции», - написал он в Facebook.



Кириленко напомнил, что перед предприятием за отгруженный уголь у «Центрэнерго» есть долг 41,2 миллиона гривен. Этот вопрос чиновники пытаются решить совместно с правительством.



Шахтоуправление в Угледаре было обесточено 2 апреля с 16:00 в связи с невыполнением графика погашения задолженности перед оператором энергоснабжения. Общая задолженность — 115 млн гривен.