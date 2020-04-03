«ДНР» хочет наказывать людей за фейки о коронавирусе

Группировка «ДНР» планирует ввести уголовную и административную ответственность за распространение фейков о ситуации с коронавирусом на территории, которую контролирует. Такое заявление сделал член «ДНР» Владислав Бердичевский.



«Сейчас все это будет ускоренно отрабатываться. Люди, которые распространяют панику и слухи, должны наказываться… У нас пока нет такого органа, как Роскомнадзор, и наша генпрокуратура пока не имеет методики по определению степени ответственности в таких случаях. Мы сейчас работаем в этом направлении», — заявил Бердичевский.

«ДНР» ввела на время карантина, связанного с предотвращением коронавируса COVID-19, новые, более жесткие ограничения. Группировка обязала соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней всех, кто приезжает из России или с территории Луганской области, которую контролирует группировка «ЛНР». Кроме этого «ДНР» обязала всех людей, в возрасте старше 65 лет до 17 апреля уйти в режим самоизоляции. В общественных местах людям следует соблюдать дистанцию не менее одного метра. На оккупированной территории Донецкой области теперь запрещено проведение развлекательных, культурных, спортивных и прочих мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, парках и прочих местах массового посещения граждан.



Санитарно-эпидемиологический надзор при «ДНР» должны осуществлять не только профильный орган, но и «МВД», «МГБ».