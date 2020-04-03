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В Луганской области обещают теперь быстрее проверять подозрения на коронавирус

03 апреля 2020, 19:55

В Луганской области обещают теперь быстрее проверять подозрения на коронавирус

В Северодонецке Луганской области открылась лаборатория, которая позволяет на месте получить диагноз на наличие или отсутствие коронавируса в организме человека. Об этом говорится в сообщении Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Открытие лаборатории дает нам возможность примерно на двое суток быстрее установить диагноз. Ранее отобранный материал мы отправляли в Киев и ожидали результат. Сейчас все будет делаться в области. Развернутый анализ показывает гораздо более точный результат на наличие коронавируса, чем экспресс-тесты», - отметил председатель облгосадминистрации - руководитель ЛОВГА Сергей Гайдай.

Как сообщил заместитель директора Луганского областного лабораторного центра Владимир Жданов, в регионе можно сделать более 5 тысяч исследований.

«Более быстрое получение результата позволит срочно внедрять противоэпидемические мероприятия. То есть, при положительном результате теста на коронавирус мы сразу определяем контакты больного и теперь имеем возможность скорее изолировать этих людей от других. Это единственный эффективный метод диагностики коронавируса, основанный на полимеразной цепной реакции», - отметил он.

Оборудование для лаборатории предоставлено Всемирной организацией здравоохранения.

Владимир Жданов также отметил, что исследования проводятся не всем желающим, а только тем, у кого есть определенные медицинские показания. В общем в лаборатории могут сделать минимум 12-15 тестов в течение суток.

Лаборатория расположена на базе Луганского областного лабораторного центра в Северодонецке.

На подконтрольной украинской власти территории Луганской области сегодня лабораторно подтверждены три случая заражения COVID-19. На неподконтрольной части области группировка «ЛНР» сообщила, что под наблюдением врачей находятся 270 человек. Так называемая министр здравоохранения группировки «ЛНР» Наталия Пащенко заявила, что первый заболевший коронавирусом COVID-19 находится в удовлетворительном состоянии.

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