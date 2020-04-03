Лукашенко считает, что Зеленский должен провести выборы на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украина для прекращения конфликта на Донбассе должна провести там выборы. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Мир».



«Все руководство (Украины, - ред.), не только президент Зеленский, который пытается что-то там сделать (наследство у него тяжелое) (...) должно пойти на непопулярные шаги, но провести сегодня эти выборы и выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 км», - сказал Лукашенко.



Он считает, что после проведения выборов, Украина сможет восстановить территориальную целостность на Донбассе.



«Но это будет не просто, потому что там элиты и руководство Украины слишком разобщены. Президент бы, может, и пошел на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут. Надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать, чтобы, давайте говорить откровенно, и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась», - добавил Лукашенко.



По его словам, какие шаги предпринять, должна решить прежде всего Украина, потому что вооруженный конфликт происходит на ее территории.



«Можно обвинять Россию сколько угодно, но если Россия хоть какие-то в этом направлении делает шаги, то надо двигаться в направлении решения этого вопроса. И воспользоваться этим шансом, пока России вообще не забыла, не отмахнулась и ведет на эту тему диалог», - подчеркнул он.



Лукашенко считает, что позиция США также должна быть учтена при решении вопроса Донбасса.