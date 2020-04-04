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«ДНР» начала штрафовать за нарушение карантина

04 апреля 2020, 11:22

«ДНР» начала штрафовать за нарушение карантина

Группировка «ДНР» начала применять штрафные санкции за нарушение карантина. За два дня боевики нашли якобы 12 случаев нарушений в сфере торговли, изъяли более 2,5 тонн продуктов питания. Об этом сообщает «МВД ДНР».

Утверждается, что так называемая полиция выявила пять фактов нарушений самоизоляции на дому. В отношении всех нарушителей составлены протоколы, на них наложены штрафы в размере 30 тысяч рублей.

В целом группировка установила следующие размеры штрафов: штрафы для граждан от 30 (10527 гривен) до 60 тысяч рублей (21054 гривен), должностных лиц — от 40 (14036 гривен) до 80 тысяч рублей (28072 гривен), физических лиц предпринимателей — от 80 до 100 тысяч рублей (35090 гривен).

За повторное совершение: штраф на граждан от 60 до 300 тысяч рублей (105270 гривен), на должностных лиц от 80 до 300 тысяч рублей, на физических лиц предпринимателей от 100 до 300 тысяч рублей.

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