Ляшко: Здоровым разрешат дважды в неделю выходить в магазин, заболевших будут жестко контролировать

Здоровым людям, которые будут пребывать на самоизоляции, дважды в неделю разрешат выходить в аптеку или магазин за товарами первой необходимости, больным COVID-19, находящимся на самоизоляции выходить нельзя. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «Интерфакс-Украина».



«Людям, которые будут пребывать на самоизоляции разрешается выходить в определенные период времени в аптеки и магазины которые находятся на расстоянии не более 2 км в радиусе их места изоляции для приобретения товаров первой необходимости», — сказал он.



Ляшко сообщил, что, согласно изменениям, в постановление правительства № 211 относительно ужесточения карантинных мер, «патрульной полиции будет разрешено останавливать и проверять людей, документы и также через онлайн-приложения, является ли этот человек контактным».



«По результатам проверок можно будет привлекать к админответственности», — сказал он.

Ляшко подчеркнул, что режим самоизоляции заболевшими коронавирусной инфекций будет жестко контролироваться.

Ранее замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что Министерство внутренних дел и цифровой трансформации готовят нормативно-правовые акты и приложения, которые позволяют с помощью мобильных телефонов контролировать самоизоляцию людей, которые заразились коронавирусом, или контактировали с заразившимися.