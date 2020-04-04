ОБСЕ: В 2019 году мины привели к большему количеству смертей, чем обстрелы

В прошлом году мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы привели к большему количеству смертей, чем обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения. Об этом сообщает миссия ОБСЕ.



По данным миссии, в 2019 году 10 из 48 гражданских жертв от мин и неразорвавшихся боеприпасов — это дети. С начала текущего года от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов на Донбассе пострадали 12 человек.



По подсчетам Мониторинговой миссии ООН по правам человека, за весь период конфликта, с 14 апреля 2014 по 31 марта 2020 года, зафиксирована 1091 жертва среди гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с взрывоопасными остатками войны с обеих сторон линии соприкосновения. В этом числе — 329 погибших, где 38 детей, и 762 раненых, в том числе 136 детей.