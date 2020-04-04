СМИ: Топ-менеджер Ахметова стал советником премьера по вопросам энергетики

Игорь Маслов, который долгое время занимал руководящие должности в компаниях Рината Ахметова, стал внештатным советником премьер-министра Дениса Шмыгаля по вопросам энергетики. Об этом сообщается в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях» со ссылкой на данные от источников в Министерстве энергетики и компании Ахметова ДТЭК.



«В пятницу [3 апреля] Игорь Маслов в статусе советника премьер-министра участвовал в совещании по ситуации на рынке электроэнергии в Министерстве энергетики под председательством Виталия Шубина [и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины]», — рассказал источник.



О том, что Игорь Маслов стал внештатным советником Шмыгаля, также подтвердил другой источник журналистов в компании ДТЭК.



Игорь Маслов в 2003-2005 годах работал в ООО «Сервис-Инвест» (сейчас «ДТЭК Высоковольтные сети»), затем, с 2005 по 2007 — в корпорации ДТЭК.



С 2012 по 2017 годы Маслов был директором по дистрибуции и сбыту электроэнергии ООО «ДТЭК», в 2017-2019 годах — руководителем офиса по стратегическим проектам «ДТЭК Энерго», в 2014-2019 годах — исполнял обязанности генерального директора ОАО «ДТЭК Крымэнерго». Также Маслов работал в наблюдательных советах «ДТЭК Донецкоблэнерго», «ДТЭК ПЭС — Энергоуголь», «Киевэнерго».



В то же время официально в Кабинете министров и ДТЭКу назначения Игоря Маслова не комментируют.



В ДТЭК также официально избежали прямого ответа на вопрос о назначении бывшего топ-менеджера советником премьер-министра, в то же время отметили его профессионализм.



Журналисты пытались связаться с самим Игорем Масловым, но он не ответил на телефонные звонки и сообщения.