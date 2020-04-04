В Кабмине заявили, что на улице стоит находиться в маске

Находиться в маске или в респираторе на улице нужно потому, что в любой момент можно оказаться на территории, подпадающей под определение «общественное место». Об этом говорится в Разъяснении относительно новых ограничительных мер на период карантина.



Согласно новым ограничительным мерам, в маске или в респираторе необходимо находиться в общественных местах.



Общественное место — часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.).



Однако в Кабмине отмечают, что перечень общественных мест может быть расширен органами местной власти.



«Поэтому мы настоятельно рекомендуем находиться на улице в маске, поскольку в любой момент можете оказаться на территории, подпадающей под определение "общественное место"», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время, учитывая темпы распространения коронавируса, все люди рассматриваются как потенциально инфицированные. Маска, в свою очередь, предотвращает возможное инфицирование окружающих. Именно для этого в Украине вводится обязательный масочный режим.

С 6 апреля в Украине будут усилены ограничительные меры: нельзя будет находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты, в частности респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно.



Также запрещено перемещение группой более двух лиц, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом, или совершеннолетними родственниками ребенка. Детям нельзя находиться в общественных местах.



Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости, спортивных и детских площадок, а также проведение всех массовых мероприятий также под запретом.



Нельзя будет находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины.