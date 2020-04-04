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Кличко допустил запрет на движение частного транспорта в Киеве при ухудшении ситуации с COVID-19

04 апреля 2020, 19:00

Кличко допустил запрет на движение частного транспорта в Киеве при ухудшении ситуации с COVID-19

Мэр Киева Виталий Кличко допустил запрет на передвижение по столице на частном транспорте в случае резкого распространением коронавируса.

«В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно и если мы увидим увеличение — кратное увеличение, для того, чтобы инфекционного взрыва не было, когда могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч людей, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и можем прекратить вообще передвижение по улицам нашего города частного транспорта», — сказал Кличко в эфире телеканала ZIK.

Он подчеркнул, что столичные власти надеются на хорошее развитие событий. «Но, несмотря на это, мы должны также рассчитывать и на плохой сценарий, от которого, увы, сейчас страдают и США, и Италия, и Испания. И не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами», — добавил Кличко.

Сегодня днем Кличко сообщил о 2014 случаях коронавируса в Киеве. Всего в Украине на утро было зафиксировано 1096 заболевших, 28 человек умели, а 23 выздоровели.

В рамках борьбы с коронавирусом правительство Украины решило ввести ограничения на численность пассажиров, которые одновременно могут находиться в салонах городского общественного транспорта. Таким образом, в маршрутках, троллейбусах, автобусах и трамваях будет ездить по 10 человек максимум. Кроме того, была запрещена работа метрополитенов. Также под запрет попали пассажирские перевозки между городами и областями.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сроком на 30 дней и продлил карантин до 24 апреля. В правительстве не исключили, что дата будет пересмотрена. 3 апреля Кабмин ужесточил карантин.

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