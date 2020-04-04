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На Донетчине ранена местная жительница в результате обстрела

04 апреля 2020, 19:50

На Донетчине ранена местная жительница в результате обстрела

Жительница поселка Верхнеторецкое Донецкой области была ранена в результате обстрела боевиков сегодня вечером. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Из станковых противотанковых гранатометов оккупанты обстреляли жилой сектор поселка Верхнеторецкое, значительно удаленный от позиций Объединенных сил. В результате разрыва гранаты получила осколочное ранение в ногу местная жительница гражданка Д., которая в это время находилась на приусадебном участке собственного дома», — отмечается в сообщении.

Женщину доставили в больницу Торецка, где ей оказали медицинскую помощью.

До этого, согласно сводке штаба, боевики семь раз обстреливали позиции Объединенных сил с начала суток, украинских военнослужащие при этом не пострадали.

Уточняется, что огонь велся в районе Широкино, Славного, Водяного, Орехово, Золотого-5, Новотошковского.

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