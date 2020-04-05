МИД напомнил о минной опасности на Донбассе

Минная опасность особенно остро стоит для Украины с началом российской агрессии на Донбассе в 2014 году. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел 4 апреля по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности.



В МИД отмечают, что взрывоопасные предметы привели к многочисленным жертвам и страданиям среди мирного населения Донбасса. По информации ОБСЕ, в 2019 году мины, неразорвавшиеся боеприпасы и другие взрывоопасные предметы привели к большему количеству смертей, чем обстрелы из стрелкового оружия и тяжелого вооружения.



«Российско-оккупационные вооруженные формирования активно применяют этот вид негуманного оружия на значительных по масштабам территориях, что приводит к многочисленным случаям гибели и увечья среди гражданского населения, включая детей», — говорится в заявлении МИД.



Донбасс является одной из самых заминированных территорий в мире.



Как уверяют в МИД, Украина совместно с международными партнерами прилагает значительные усилия для очистки загрязненных в результате российской агрессии территорий.

По подсчетам Мониторинговой миссии ООН по правам человека, за весь период конфликта на Донбассе зафиксирована 1091 жертва среди гражданских лиц в результате минных инцидентов и обращения с взрывоопасными предметами с обеих сторон линии соприкосновения. В этом числе — 329 погибших, где 38 детей, и 762 раненых, в том числе 136 детей.

