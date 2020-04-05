Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии фронта

Беспилотники СММ ОБСЕ глушили во время мониторинга по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщается в последнем отчете миссии.



2 апреля дальнего радиуса действия подвергался воздействию помех сигналу GPS во время пролета между подконтрольным правительству Золотым-4 Луганской области и подконтрольным боевикам Углегорском Донецкой области.



3 апреля БПЛА в трех случаях подвергался воздействию помех при выполнении полета над окрестностями подконтрольного властям Чермалыка Донецкой области.



Напомним, что боевики возобновили пропуск наблюдателей СММ ОБСЕ в подконтрольные им районы после полного ограничения в свободе передвижения под прикрытием карантина из-за COVID-19. Несмотря на это, патрули СММ смогли проехать только после нескольких часов задержек на блокпостах «Л-ДНР».