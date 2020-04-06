«ДНР» взяла еще 12 человек под наблюдение

За минувшие сутки пятеро человек были госпитализированы в медучреждения в отдельных районах Донецкой области (ОРДО), заявляют в «минздраве» группировки «ДНР». Еще семеро самоизолированы на дому.



По состоянию на 6 апреля в группировке признают 3 случая коронавируса в ОРДО.



Согласно заявлению «минздрава», всего под наблюдением врачей находятся 13 438 человек, из них 136 человек — госпитализированы, 13302 — на самоизоляции.

По состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID–19, из них 38 человек умерли, 28 выздоровели.