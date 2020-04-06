Корниенко: Местные выборы состоятся, но бюджет урежут

Местные выборы, запланированные на 25 октября, должны состояться, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил первый заместитель главы фракции «Слуги народа» Александр Корниенко.



Он отметил, что о проведении выборов огласят в середине лета.



«Если резюмировать, выборы провести можно, мы их не отменяем и не планируем отменять. Мы будем искать оптимальный вариант, как пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают, и одновременно сохранить возможность провести выборы на качественном уровне», — сказал Корниенко.



В то же время, финансирование выборов будет сокращено — с 2,155 млрд до 1 млрд гривен. Корниенко считает, что этих денег на проведение выборов будет достаточно.



Нардеп также рассказал, что на предстоящих выборах «Слуга народа» будет выдвигать не только новые лица, но и окажет поддержку местным «опытным управленцам».



«Как видно по новому правительству — мы уже пересмотрели политику "только новых лиц". На местном уровне мы также будем сотрудничать с теми командами и депутатами, которые себя хорошо проявили. В частности — на низовом уровне», — рассказал Корниенко.



В «СН» считают, что мэров крупнейших украинских городов по влиянию можно сравнить с лидерами партий или фракций в парламенте. Также особое внимание в партии уделят действующим местным депутатам на низовом уровне.



«Пока что речь шла о том, чтобы включать в списки 10-15% действующих депутатов в областные и городские советы. Я думаю, что такая идея сохранится. Также идет речь о том, чтобы делать некоторые рокировки: чтобы депутаты от облсовета пробовали себя в горсовете от "Слуги народа" и наоборот», — резюмировал нардеп.