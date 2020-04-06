Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Корниенко: Местные выборы состоятся, но бюджет урежут

06 апреля 2020, 12:27

Корниенко: Местные выборы состоятся, но бюджет урежут

Местные выборы, запланированные на 25 октября, должны состояться, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил первый заместитель главы фракции «Слуги народа» Александр Корниенко.

Он отметил, что о проведении выборов огласят в середине лета.

«Если резюмировать, выборы провести можно, мы их не отменяем и не планируем отменять. Мы будем искать оптимальный вариант, как пойти навстречу правительству в тех суммах, которые они запрашивают, и одновременно сохранить возможность провести выборы на качественном уровне», — сказал Корниенко.

В то же время, финансирование выборов будет сокращено — с 2,155 млрд до 1 млрд гривен. Корниенко считает, что этих денег на проведение выборов будет достаточно.

Нардеп также рассказал, что на предстоящих выборах «Слуга народа» будет выдвигать не только новые лица, но и окажет поддержку местным «опытным управленцам».

«Как видно по новому правительству — мы уже пересмотрели политику "только новых лиц". На местном уровне мы также будем сотрудничать с теми командами и депутатами, которые себя хорошо проявили. В частности — на низовом уровне», — рассказал Корниенко.

В «СН» считают, что мэров крупнейших украинских городов по влиянию можно сравнить с лидерами партий или фракций в парламенте. Также особое внимание в партии уделят действующим местным депутатам на низовом уровне.

«Пока что речь шла о том, чтобы включать в списки 10-15% действующих депутатов в областные и городские советы. Я думаю, что такая идея сохранится. Также идет речь о том, чтобы делать некоторые рокировки: чтобы депутаты от облсовета пробовали себя в горсовете от "Слуги народа" и наоборот», — резюмировал нардеп.

Еще по теме

Люди
Александр Корниенко
Организации
Слуга народа
Прочее
местные выборы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:04
В «ДНР» рассказали детали ареста бывшего «министра транспорта»
11:41
«ДНР» взяла еще 12 человек под наблюдение
10:02
Ходаковский: Директора предприятий ОРДО ездят к Курченко
08:42
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
21:38
Борьба с коронавирусом по обе стороны линии фронта и кто договаривается об обмене. Главное за неделю
19:20
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
18:37
В Антраците больше заболевших коронавирусом, чем сообщает «ЛНР», заявили правозащитники
17:59
«ЛНР» установила блокпосты на въезде в Антрацит, где зафиксировали случаи COVID-19
15:27
За 3 дня нарушители карантина в ОРДО заплатили «ДНР» 1 млн рублей
14:27
Беспилотники ОБСЕ глушили по обе стороны линии фронта
13:36
Боевики возобновили пропуск миссии ОБСЕ, но с задержками
11:34
«ЛНР» сообщила о четырех заболевших коронавирусом
10:24
«ДНР» обещает госпитализировать коллег третьего заболевшего COVID-19
21:28
Коронавирус на Донбассе: Донецк, Краматорск, Мариуполь ►
17:32
«ЛНР» ограничила передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците
все новости
13:04
В «ДНР» рассказали детали ареста бывшего «министра транспорта»
12:30
Как сделать украинское ТВ популярным в Донецке: советы аналитиков
12:27
Корниенко: Местные выборы состоятся, но бюджет урежут
12:13
Рада соберется на внеочередное заседание на этой неделе
11:41
«ДНР» взяла еще 12 человек под наблюдение
11:28
В Славянске — новое подозрение на коронавирус
11:10
На Донетчине произошла первая смерть от коронавируса
10:54
В Минздраве не видят проблемы в численности ПЦР-тестов
10:02
Ходаковский: Директора предприятий ОРДО ездят к Курченко
09:19
В Украине зафиксировали 1319 случаев коронавируса. В Донецкой области — уже девять
09:12
Начал действовать ужесточенный карантин: маски и документы для выхода, людям старше 60 — изоляция
08:42
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
07:40
Штаб ООС зафиксировал 13 обстрелов, ранен военный
22:00
В Украине 1308 случаев коронавируса, умерли 37 человек
21:38
Борьба с коронавирусом по обе стороны линии фронта и кто договаривается об обмене. Главное за неделю
все новости
ВИДЕО
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
06 апреля, 08:42
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
05 апреля, 19:20
Коронавирус на Донбассе: Донецк, Краматорск, Мариуполь ►
04 апреля, 21:28

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция