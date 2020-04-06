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Как сделать украинское ТВ популярным в Донецке: советы аналитиков

06 апреля 2020, 12:30

Как сделать украинское ТВ популярным в Донецке: советы аналитиков

Развлекательный формат нового украинского телеканала «ДОМ» для отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) может быть эффективным инструментом для донесения информации местным жителям. Об этом говорится в исследовании «Вклад информационного вещания Украины в процесс реинтеграции Донбасса», подготовленного организацией Донецкий институт информации.

Исследователи считают, что широкий выбор развлекательного материала должен привлечь наибольшее количество зрителей и надо «внимательно и дозировано использовать новостное время, чтобы максимально кратко и содержательно донести до граждан, проживающих на неподконтрольной территории, информацию о событиях в Украине и ОРДЛО, которая бы информировала и оспаривала тезисы российской пропаганды».

«В то же время, целесообразно не вступать в прямую полемику с отдельными медиа-персонами или "официальными" источниками, а "вшивать" необходимы контр-тезисы в собственный видео-контент. Для этого важно понимать основные положения местной пропаганды в том виде, как их доносит до зрителей местное и российское телевидение», — говорится в докладе.

В исследовании также приводятся примеры пропагандистских тезисов. В институте считают, что исключительно развлекательного контента может быть недостаточно, к тому же, на неподконтрольной территории в условиях отсутствия реальной политической конкуренции есть запрос на политические шоу с участием влиятельных украинских политиков и чиновников.

«На неподконтрольной территории может быть реальный запрос на дискуссии с участием украинских топ-политиков с элементами анализа постконфликтных действий, есть запрос на форматы по розыску пропавших и погибших людей и тому подобное. Существует запрос на объяснение путей взаимодействия с украинскими государственными структурами, разъяснения как вступить в ВУЗы на подконтрольной территории и получить административные услуги», — отмечают составители доклада.

Также авторы подготовили несколько рекомендаций к работе нового телеканала. Они считают, что необходимо сосредоточится на контекстном опровержении дезинформационных сообщений без прямой полемики с администрациями ОРДЛО и их медиа представителями. Постепенно включать в сетку государственного телевещания для ОРДЛО общественно-политические дискуссионные программы с элементами, направленными на преодоление конфликта. Необходимо включение в эфир государственного телевещания для ОРДЛО журналистских расследований, посвященных жизни верхушки группировок «ДНР» и «ЛНР».

Весь доклад можно посмотреть здесь.

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