В «ДНР» рассказали детали ареста бывшего «министра транспорта»

В «МВД» группировки «ДНР» раскрыли детали дела по задержанию бывшего исполняющего обязанности «министра транспорта» Игоря Андриенко и экс-гендиректора «Республиканской топливной компании» (РТК) Игоря Бадусева.



Там отметили, что в 2018 году сотрудники «МВД» по подозрению в совершении ряда преступлений задержали группу лиц во главе с тогдашними и.о. главы «Минтранса» Андриенко и гендиректором «РТК» Бадусевым.



В «МВД» также рассказали, что злоумышленники оказывали незаконные услуги по «минимизации налогов», занимались хищением «государственных» денежных средств и оформляли поддельные бухгалтерские документы по «бестоварным» сделкам.



Размер вознаграждения составлял от 8 до 30% от суммы нелегально конвертированных денег. Члены ОПГ провели через фиктивные предприятия около 50 миллионов рублей.



Также подчеркивается, что Бадусев совместно с Андриенко, «используя служебное положение», разработали преступный план по хищению денег «РТК».



«Злоумышленники использовали копии паспортов умерших лиц с целью дальнейшего оформления фиктивных сделок по реализации нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов ГП "РТК", завысив при этом стоимость на 1 рубль за каждый литр продукции», — заявили в «МВД ДНР».



Общий ущерб составил более 17 миллионов рублей.



Отмечается, что злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 20 лет, материалы дела переданы в «суд».