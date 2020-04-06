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ДонОГА: 8 пациентов с коронавирусом чувствуют себя хорошо

06 апреля 2020, 14:34

ДонОГА: 8 пациентов с коронавирусом чувствуют себя хорошо

В Донецкой области остается 8 пациентов с коронавирусом, еще одна женщина ожидает результата теста на COVID-19. Об этом сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения при департаменте Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко.

По его словам, все восемь пациентов с коронавирусом чувствуют себя хорошо: «Состояние их здоровья не вызывает никаких причин волноваться».

«Еще одна жительница, которая находится в больнице, ожидает подтверждения или опровержения коронавируса», — сообщил он.

Педенко отметил, что 84-летний житель Дружковки умер от воспаления легких, вызванного коронавирусной болезнью. Это первый случай смерти от коронавируса в Донецкой области.

По состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID–19, из них 38 человек умерли, 28 выздоровели. 

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