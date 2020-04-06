На Донетчине открылись 17 продуктовых рынков

В Донецкой области возобновили работу 17 продуктовых рынков. Остальные по-прежнему закрыты из-за карантина. Об этом сообщила глава отдела развития и конъюнктуры потребительского рынка департамента экономики Донецкой ОГА Татьяна Гайданская во время брифинга 6 апреля.



Продуктовые рынки открыты в Доброполье, Новогродовке, Дружковке, Покровске, Селидово и Волновахском районе.



По словам Гайданской, для соблюдения санитарных норм на рынках в области созданы рабочие группы.



В Луганской области возобновление работы продуктовых рынков не планируется.