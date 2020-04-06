На Луганщине умер ребенок от пневмонии. Открыто дело за родительский недосмотр

Прокуратура Лисичанска открыла уголовное производство из-за смерти восьмилетней девочки, родители которой не выполняли свои родительские обязанности по его уходу. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Луганской области.



По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила в результате гнойной пневмонии. У потерпевшей взяты анализы на наличие коронавируса.



По данным следствия, родители девочки злоупотребляли алкогольными напитками, не выполняли родительские обязанности и вели аморальный образ жизни.



В декабре 2018 года детей из этой семьи забрали и поместили в центр социально-психологической реабилитации, а родителей привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). После проведения с ними профилактической работы детей вернули в семью по заявлению матери.



«С начала марта девочка вместе со своей 5-летней сестрой проживала с бабушкой. В течение недели у нее была высокая температура и кашель. Однако родные ребенка к врачам не обращались, считая, что это обычная простуда. За это время умершая контактировала только с бабушкой и младшей сестрой», — говорится в сообщении.



Дело открыли по статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) и п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.