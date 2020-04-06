В закон о банках подали уже 13 тысяч правок

Ко второму чтению закона о банках уже подали 13 тысяч правок. Об этом сообщил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура в своем Telegram-канале.



Так, нардеп сначала написал о 6,5 тысячах поданных правок, однако чуть позже исправил эти данные.

«Поправка. По состоянию на вечер 13000 правок. А я говорил что нужно голосовать в целом закон», — написал Качура.



Кроме того, депутат ВР от фракции «Голос» Ярослав Железняк отметил, что только от одного из внефракционных депутатов поступило 6 тысяч поправок.



«По состоянию на 18:00 уже есть 13 000 + поправок в закон о банках 2571-д... Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал более 6 тысяч поправок, еще три пакета по 1,5 тысячи правок. И это еще не все правки пришли», — написал он на странице в Facebook.

Законопроект о банках называют «антиколомойским», потому что он сделает невозможным возврат национализированного ПриватБанка его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.



Документ предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.



При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.



Это второй закон, принятие которого открывает получение транша МВФ.