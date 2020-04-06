В Мариуполе у первого заболевшего симптомов уже нет, но коронавирус в крови все еще есть

Первый пациент, у которого в Мариуполе обнаружили коронавирус, чувствует себя хорошо. Симптомов заболевания уже нет, но тесты показывают наличие вируса в крови. Об этом рассказала на брифинге заместитель городского головы Ксения Сухова, передает ТК «Сигма».



По ее словам, в Мариуполе по-прежнему шестеро заболевших. Все они переносят заболевание не в тяжелой форме.



Еще 11 человек госпитализированы с подозрением. Их анализы отправили в лабораторный центр Киева.



211 мариупольцев на самоизоляции — они либо приехали из-за границы, либо из других областей, где зафиксированы очаги заболевания.

Утром в Украине было зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом COVID–19, из них 38 человек умерли, а 28 выздоровели. Сообщалось, что на Донетчине — 9 случаев заболевания вирусом, среди которых один летальный.