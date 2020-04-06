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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

06 апреля 2020, 21:46

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19


По состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, из них 38 человек умерли, 28 выздоровели.

Первая смерть зафиксирована в Донецкой области — от воспаления легких, вызванных COVID-19, скончался 84-летний житель Дружковки. С диагнозом коронавирус в области остаются восемь человек. Еще одна женщина ожидает результата теста на COVID-19. В Донецкой облгосадминистрации отмечают, что все восемь пациентов находятся в хорошем состоянии.

В Луганской области по-прежнему коронавирус подтвержден у трех человек, еще у четырех — подозрение. С 6 апреля в области начнут проводить тестирование на COVID-19 всем госпитализированным с пневмонией. 

Группировка «ДНР» заявила о двух новых случаях коронавируса на подконтрольной ей территории. Таким образом, число заболевших COVID-19, которые признала «ДНР», увеличилось до пяти.

За минувшие сутки пятерых человек госпитализировали в медучреждения в отдельных районах Донецкой области, заявляют в «минздраве ДНР». Еще семеро самоизолированы на дому. Всего под наблюдением врачей в ОРДО находятся 13 438 человек, из них 136 человек — госпитализированы. 

Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Россия дважды передавала группировке тест-системы по выявлению коронавируса, а иначе врачам в ОРДО «просто нечем бы было выявлять и подтверждать диагноз». Количество полученных тест-систем в «ДНР» не называют.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен отзывать подписи главы ОП Андрея Ермака и представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с участием представителей отдельных районов Донбасса.

Экономика

Бывший «секретарь Совета безопасности ДНР» Александр Ходаковский заявил, что директора металлургических и угольных предприятий в ОРДО отчитываются перед беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко. 

В Донецкой области возобновили работу 17 продуктовых рынков. Торговые точки с продуктами питания открыты в Доброполье, Новогродовке, Дружковке, Покровске, Селидово и Волновахском районе Остальные по-прежнему закрыты из-за карантина.

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