В подконтрольном группировке «ЛНР» Антраците Луганской области работники и подопечные детского сада «Солнышко», в котором работает заболевшая коронавирусом, находятся под меднаблюдением. Об этом говорится в сюжете «ГТРК ЛНР».



По словам главного санврача Антрацитовской санэпидстанции Владимира Кострюкова, в списке контактировавших с инфицированной — 13 человек. Он утверждает, что они были обследованы, а материал для исследования доставлен в Луганскую санэпидстанцию.



Кроме этого, медики решили обследовать детей из всех групп детского сада — всего 32 человека.



Заместительница главы подконтрольной группировке «ЛНР» администрации города Наталья Шаталова сообщила, что все контактные лица находятся на домашнем карантине А все члены семей, которые контактировали с воспитательницей — под медицинским наблюдением.

5 апреля представители группировки «ЛНР» заявили, что число заболевших коронавирусом увеличилось до четырех. Трое пациентов — жители Антрацита и соседнего Красного Луча (Хрустального). В «ЛНР» не исключили, что случаев заболевания COVID-19 в этих городах может быть больше.



Также в «ЛНР» сообщали, что были установлены шесть блокпостов на въездах и выездах из Антрацита. Еще вчера группировка ввела ограничение на передвижение людей и транспорта между этими двумя городами и внутри них.