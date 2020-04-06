Минздрав будет публиковать данные по заболеваемости коронавирусом один раз в день

Министерство здравоохранения отныне лишь один раз в день будет сообщать статистику по заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине. Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Украине на странице в Facebook.



«Обращаем внимание, что обнародование данных относительно заболеваемости COVID-19 в Украине от Центра общественного здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины будет происходить раз в сутки каждое утро в 9:30», — говорится в сообщении.



По состоянию на утро понедельника в Украине зафиксировано 1319 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек выздоровели, 38 человек умерли.



Первая смерть зафиксирована в Донецкой области — от воспаления легких, вызванных COVID-19, скончался 84-летний житель Дружковки.