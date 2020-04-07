Верховный суд Великобритании отклонил ходатайства Коломойского и Боголюбова

Верховный суд Соединенного Королевства Великобритания подтвердил, что английский суд обладает юрисдикцией рассматривать иск «ПриватБанка» против бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Об этом говорится на сайте Приватбанка.



«В решении, вынесенном 6 апреля 2020 года судьями Ридом, Бригсом и Сейлсом, Верховный суд подтвердил, что в удовлетворении ходатайств о разрешении на обжалование должно быть отказано "поскольку ходатайства не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент"», — заявили в банке.



Верховный суд также обязал Коломойского, Боголюбова и компании возместить расходы, понесенные ПриватБанком в связи с их неудачными ходатайствами.



«Таким образом, у господина Коломойского, господина Боголюбова ... больше нет никаких способов обжалования, поэтому иск банка в дальнейшем будет рассматриваться по существу в Высоком суде Лондона. Банк уверен, что в конечном счете ему удастся возместить более 3 млрд долларов», — отмечается в релизе ПриватБанка.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против экс-собственников Коломойского и Боголюбова, а также компаний, которые предположительно им принадлежат, или находятся под их контролем.



В 2018 году Высокий суд Лондона решил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска Приватбанка, но судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело и что судебный приказ о всемирном арест активов остается в силе.