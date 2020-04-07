На Донбассе обстреляли авто с журналистами

Съемочная группа телеканала «Украина» сегодня попала под обстрел — снаряд разорвался возле авто. Осколками насквозь пробито боковое стекло автомобиля и кузов. Об этом сообщил журналист телеканала «Украина» Александр Махов на странице в Facebook.



По его словам, снаряд боевики сбросили с беспилотника. Он разорвался в метре от машины, в которой находились водитель, съемочная группа — журналист и оператор, а также пресс-офицер, которая их сопровождала.



«Целенаправленно били именно в авто. Так как обстрел произошел в тот момент, когда машина остановилась в специальном месте неподалеку от позиций. Автомобиль гражданский, брендированный», — написал он.