Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

На Донбассе обстреливали и глушили беспилотники ОБСЕ

07 апреля 2020, 15:44

На Донбассе обстреливали и глушили беспилотники ОБСЕ

4 и 5 апреля беспилотники миссии ОБСЕ подверглись обстрелам и глушению над Донбассом. Об этом сообщается в отчете организации.

Так, 4 апреля беспилотник малого радиуса действия подвергся воздействию помех
сигнала во время полета над участком разведения в районе села Петровское и над районами возле шахты «Октябрьская» (неподконтрольная правительству территория).

5 апреля возле сел Тарамчук и Березовое Донецкой области наблюдатели ОБСЕ слышали очереди из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета. По оценке миссии, огонь вели в направлении БПЛА СММ.

В тот же день возле подконтрольного группировке «ЛНР» села Голубовское Луганской области команда миссии слышала 10 выстрелов из стрелкового оружия, которые, по оценке, были направлены на БПЛА.

Еще по теме

Организации
ОБСЕ
Места
Петровское Голубовское

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:38
«ДНР» уже получила больше двух миллионов рублей от нарушителей карантина
13:12
«ДНР» подозревает коронавирус у еще 10 людей
12:15
Сторонам снова не удалось договориться о новом разведении войск на Донбассе
09:14
В Макеевке «ДНР» продезинфицировала почти 30 жилищ из-за коронавируса. В городе — масочный режим
22:45
В Донецке продается водка с изображением убитого Захарченко
22:11
«ЛНР»: Сотрудники и подопечные детсада, в котором работает заболевшая COVID-19, — под меднаблюдением
21:46
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
19:27
«ДНР» сообщила о двух новых случаях коронавируса. Всего уже пять
15:34
В «ДНР» раскрыли, сколько раз Россия передавала тесты на COVID-19
14:12
Задержана организатор схемы выплат украинской пенсии боевикам и умершим в ОРДЛО
13:04
В «ДНР» рассказали детали ареста бывшего «министра транспорта»
11:41
«ДНР» взяла еще 12 человек под наблюдение
10:02
Ходаковский: Директора предприятий ОРДО ездят к Курченко
08:42
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
21:38
Борьба с коронавирусом по обе стороны линии фронта и кто договаривается об обмене. Главное за неделю
все новости
16:49
В Славянске отменили движение троллейбусов в выходные и праздники
16:38
«ДНР» уже получила больше двух миллионов рублей от нарушителей карантина
15:44
На Донбассе обстреливали и глушили беспилотники ОБСЕ
14:49
На Донбассе обстреляли авто с журналистами
14:28
В ДонОГА уточнили, что десятый случай COVID-19 — предварительный
13:30
В Украине запустили приложение контроля обсервации и самоизоляции. За отказ сделать «чекин» — штраф
13:12
«ДНР» подозревает коронавирус у еще 10 людей
12:53
В украинской армии произошла первая смерть от коронавируса
12:41
Помощь для борьбы с коронавирусом МККК отправит на Донбасс на этой неделе
12:15
Сторонам снова не удалось договориться о новом разведении войск на Донбассе
11:27
Верховный суд Великобритании отклонил ходатайства Коломойского и Боголюбова
10:50
США внесли организацию из РФ в список террористов. Она набирала боевиков на Донбасс
10:15
В Украине могут появиться временные госпитали для больных коронавирусом
09:50
В Краматорске — новое подозрение на коронавирус
09:34
В Украине уже 1462 случая заболевания коронавирусом
все новости
ВИДЕО
Заложники коронавируса. Как попасть домой через линию соприкосновения ►
06 апреля, 21:21
Как в Донецке будут отмечать майские праздники во время COVID-19? Опрос ►
06 апреля, 08:42
Как дончане соблюдают карантин и пойдут ли в церковь на Пасху? Ситуация в Донецке ►
05 апреля, 19:20

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция