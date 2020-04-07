«ДНР» уже получила больше двух миллионов рублей от нарушителей карантина

На сегодняшний день общая сумма штрафов за нарушение карантина, который ввела группировка «ДНР» из-за коронавируса, составил 2 миллиона 190 тысяч рублей (более 700 тысяч гривен). Об этом сообщает «МЧС ДНР».



С начала проведения проверок сотрудники «полиции» составили 20 протоколов по фактам нарушения местными жителями режима самоизоляции и 21 «административный материал» в отношении представителей сферы торговли и общественного питания.



Отмечается, что за прошедшие сутки «полицейские» проверили 418 человек, находящихся на самоизоляции и составили 11 протоколов по фактам нарушения карантина.



Также были проверены 295 магазинов и зафиксировали 5 нарушений «требований закона» в части несоблюдения санитарно-гигиенических норм работниками объектов торговли.