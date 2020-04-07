Украина начнет производство тест-систем ПЦР. Шмыгаль указал на нехватку 96 млрд

В ближайшие дни в Украину доставят из Китая и Южной Кореи экспресс-тесты для выявления коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких и средства защиты. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.



По его словам, цель на сегодня — доставить в Украину 50 млн масок.



«В течение этой недели мы ожидаем прибытия, по меньшей мере, семи самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы», — сказал он в видеообращении.



Зеленский заявил, что на этой неделе в Украине начнут изготавливать собственные тест-системы полимеразной цепной реакции (ПЦР).



«На этой неделе мы начнем изготавливать собственные тест-системы ПЦР. А еще, Украина ежедневно выпускает 900 тыс. масок», — заверил он.



Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, за минувшие две недели органы власти на разных уровнях потратили почти 1 млрд гривен на борьбу с COVID-19. По его словам, необходимо еще 96 млрд гривен.



В Telegram Шмыгаль привел список наибольших трат в борьбе с коронавирусом:



— медицинское оборудование (в частности, аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, мониторы пациента и т.п.) — 190,15 млн грн;



— медицинские материалы (в частности перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы и т.п.) — 147,12 млн грн;



— оборудование для анестезии и реанимации (в частности кислородные концентраторы) — 116,04 млн грн.



«Это значительная сумма, однако ее явно недостаточно для того, чтобы полностью реализовать шаги правительства и президента по борьбе с коронавирусной угрозой», — написал он.



Премьер настаивает на поддержании Верховной Радой изменений в государственный бюджет. По его словам, это поможет запустить Фонд борьбы с COVID −19 и его последствиями в размере 97,1 млрд грн.