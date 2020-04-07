По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Донбасс: полный доступ» будет информировать о ситуации с коронавирусной инфекции Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19



В Украине по состоянию на утро 7 апреля выявлено 1462 случая заболевания коронавирусом: 45 человек умерли, 28 — выздоровели. Первая смерть из-за Covid-19 зафиксирована в рядах Вооруженных сил Украины. Умерла сотрудница одной из воинских частей в Ивано-Франковской области. Женщина заболела 20 марта, спустя 10 дней ее перевели в реанимационное отделение, где она скончалась 6 апреля.

В Луганской области с Covid-19 по-прежнему находится 3 пациента. В Донецкой области, по данным Министерства здравоохранения, число заболевших достигло десяти. Сообщается о новом случае в Краматорске. В Донецкой облгосадминистрации пока не подтверждают десятый случая коронавируса в области. Отмечается, что результаты теста еще не подтвердились.



Группировка «ДНР» заявила о новом случае коронавируса на подконтрольной боевикам части Донецкой области. На сегодня "ДНР" подтверждает шесть случаев Covid-19. Десять человек взяты под наблюдение врачей, шестеро из них госпитализированы.



На сегодня нарушители карантина в отдельных районах Донетчины заплатили «ДНР» 2 миллиона 190 тысяч рублей штрафа (это более 700 тысяч гривен). Карантинный режим введен на подконтрольной «ДНР» территории 2 апреля.



Политика



Замкомандующего ООС и представитель Украины в подгруппе по безопасности Трехсторонней контактной группы Богдан Бондарь сообщил об отсутствии договоренностей по разведению сторон на трех новых участках на Донбассе.



США внесли в список террористических организаций российскую ультранационалистическую организацию «Русское имперское движение», а трех ее лидеров, Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трущалова признали террористами. Эта организация набирала боевиков для участия в боях на Донбассе.



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