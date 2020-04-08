На сегодняшний день в Украине зафиксировано 1668 случаев коронавируса COVID-19, сообщает министерство здравоохранения.



Из них 52 человека умерли, а 35 выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.



В частности, за минувшие сутки в Донецкой области было подтверждено два новых случая заболевания COVID-19. Также власти региона сообщили о первом выздоровлении.





Ситуация в регионах:



Винницкая область — 89 случаев;

Волынская область — 36 случаев;

Днепропетровская область — 41 случай;

Донецкая область — 11 случаев;

Житомирская область — 21 случай;

Закарпатская область — 43 случая;

Запорожская область — 45 случаев;

Ивано-Франковская область — 198 случаев;

Кировоградская область — 57 случаев;

Киев — 256 случаев;

Киевская область — 120 случаев;

Львовская область — 36 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 32 случая;

Полтавская область — 17 случаев;

Ровенская область — 44 случая;

Сумская область — 56 случаев;

Тернопольская область — 168 случаев;

Харьковская область — 5 случаев;

Херсонская область — 15 случаев;

Хмельницкая область — 15 случаев;

Черновицкая область — 273 случая;

Черкасская область — 80 случаев;

Черниговская область — 7 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.